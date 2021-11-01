РФ зменшує поставки газу до ЄС попри обіцянки

pixabay

Попри заяви щодо збільшення поставок газу до країн Євросоюзу РФ продовжує зменшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Про це повідомив голова української ГТС Сергій Макогон.

Так, з 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн м3 на добу. Водночас Газпром сплачує за транспортування 109 млн м3 газу на добу.

За словами Макогона, за таких обсягів Газпром недопоставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд м3.

Транзит продовжив зменшуватися і у листопаді – з 1 листопада він становив 57 млн на добу.

При цьому стало відомо, що Газпром зупинив поставки ще одним із свої газогонів до Європи. Так, з 30 жовтня фізичний потік газопроводом "Ямал-Європа" на вході в газотранспортну систему Німеччини впав до нуля.

Газопровід "Ямал-Європа" має довжину понад дві тисячі кілометрів і поєднує російський Торжок із німецьким Франкфурта-на-Одері. Його потужність становить 33 млрд. куб. м на рік, або близько 100 млн. куб. м на добу.

Нагадуємо:

Ціни на газ на чільному європейському хабі TTF 29 жовтня впали нижче 800 доларів за тисячу кубів після обіцянок РФ збільшити запаси газу у сховищах з листопада.

У вересні російський монополіст Газпром стрімко скоротив обсяги експорту газу до Європи у спробах добитися сертифікації ПІвнічного потоку - 2.

Внаслідок таких дій газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Але після того, як РФ заявила про готовність цьогоріч експортувати "рекордні обсяги газу", ціни на газ впали на 700 доларів за тисячу кубів.

Економічна правда