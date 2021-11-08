Знову до 1000 доларів: ціни на газ зросли через відсутність експорту з РФ

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Російський Газпром обіцяв з 8 листопада наростити поставки газу в Європу, проте не зробив цього – ціни повернулися до 990 доларів за тисячу кубів.

Про це йдеться у даних ICE Futures, Bloomberg.

На торгах 8 листопада на головному хабі Європи TTF у Нідерландах ціни на газ зросли до 80,8 долара за МВт-год, або 987 дол за тисячу кубометрів.

Раніше президент РФ Владімір Путін доручив "Газпрому" заповнити свої європейські сховища після закінчення внутрішньої кампанії. Натомість "Газпром" заявив, що не буде продавати паливо на своїй торговій платформі 8-12 листопада, а також не забронював додаткових транзитних потужностей в напрямку Європи на аукціонах у вихідні.

Крім того, інший російський газогін, "Ямал-Європа", досі прокачує лише частину нормального рівня до країн ЄС. Російський монополіст також не забронював додаткових потужностей.

У Кремлі вважають, що доручення Газпром не порушує, адже може власноруч приймати рішення щодо щоденних поставок газу до Європи.

Водночас становище на ринку погіршується початком опалювалювального сезону, в який Європа увійшла з одним із найнижчих запасів за понад десятиліття. Очікується, що попит зростатиме надалі: синоптики прогнозують зниження температури у наступні тижні.

У Bloomberg зазначили, що деякі трейдери досі розглядають можливість того, що Москва все ж відновить поставки в Європу.

"Можливо, їм потрібна доба, аби перенаправити потоки на експорт, і нам слід дочекатися вівторка, перш ніж повністю втратити віру", – розповів Джеймс Гакстеп, аналітик S&P Global Platts.

Він також зауважив, що навіть якщо Росія збільшить потік газу до Європи, обсяги все одно обмежені, доки Газпром не забронює додатковий польський або український транзит.

На тлі відсутності поставок та побоювань дефіциту палива взимку, європейська електроенергія також дорожчає. Наприклад, у Німеччині ціна мегават-години додала 6,9% і зросла до 166,50 євро.

Протягом торгів ціни опустилися до 76,2 МВт-год, що залишається вище за котирування 1-5 листопада.

дані ice

Нагадуємо:

Попри заяви щодо збільшення поставок газу до країн Євросоюзу РФ продовжує зменшувати транзит газу через українську газотранспортну систему, повідомили в Операторі ГТС.

Так, з 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн м3 на добу. Водночас за контрактом Газпром сплачує за транспортування 109 млн м3 газу на добу.

При цьому стало відомо, що Газпром зупинив поставки ще одним із свої газогонів до Європи. Так, з 30 жовтня фізичний потік газопроводом "Ямал-Європа" на вході в газотранспортну систему Німеччини впав до нуля.

У четвер, 28 жовтня, президент Росії Владімір Путін дав розпорядження очільнику Газпрома Олексію Міллеру збільшити з листопада закачування газу до підземних сховищ компанії у Європі.

Економічна правда