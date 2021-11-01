Новости 1 ноября: кадровые ротации в правительстве, электроэнергия для бизнеса

О кадровых ротациях в правительстве. "Слуга народа" предварительно определилась с кандидатами на должности вице-премьера, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, экологии и обороны.

На волне кадровых ротаций в Кабинете Министров вице-премьер и министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Урусский подал в отставку.

Об электроэнергии для бизнеса. Цены на электроэнергию для бизнеса 1 ноября выросли на 27,7% в объединенной энергосистеме Украины.

О ставке. Половина членов Комитета по монетарной политике НБУ не ожидают изменений учетной ставки до конца года, в то же время остальные ожидают ее роста на 0,5 – 1 п.п.

О газе. Несмотря на заявления об увеличении поставок газа в страны Евросоюза, РФ продолжает уменьшать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Об УЗ. "Укрзализныця" получила первые пять вагонов в рамках заказа 100 новых вагонов за счет госбюджета.

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