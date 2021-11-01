Новости 1 ноября: кадровые ротации в правительстве, электроэнергия для бизнеса
О кадровых ротациях в правительстве. "Слуга народа" предварительно определилась с кандидатами на должности вице-премьера, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, экологии и обороны.
На волне кадровых ротаций в Кабинете Министров вице-премьер и министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Урусский подал в отставку.
Об электроэнергии для бизнеса. Цены на электроэнергию для бизнеса 1 ноября выросли на 27,7% в объединенной энергосистеме Украины.
О ставке. Половина членов Комитета по монетарной политике НБУ не ожидают изменений учетной ставки до конца года, в то же время остальные ожидают ее роста на 0,5 – 1 п.п.
О газе. Несмотря на заявления об увеличении поставок газа в страны Евросоюза, РФ продолжает уменьшать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.
Об УЗ. "Укрзализныця" получила первые пять вагонов в рамках заказа 100 новых вагонов за счет госбюджета.
Эксклюзивы ЭП:
Раскол в ЕС и возвращение угля. Как Европа борется с энергетическим кризисом
За полгода стоимость газа выросла в шесть раз, что привело к рекордному повышению цен на энергоносители. Как власти стран ЕС помогают справиться с кризисом бедному населению? (укр)
Время – деньги. Кто из банков быстрее всех обслуживает клиентов
Сколько времени тратят украинцы в банках? ЭП сравнила продолжительность обслуживания в учреждениях, ориентированных на предоставление услуг физлицам. (укр)
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua