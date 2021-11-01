Пятеро топ-чиновников НБУ ожидают роста ставки до конца года

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Половина членов Комитета по монетарной политике НБУ не ожидают изменений учетной ставки до конца года, в то же время остальные ожидают ее роста на 0,5 – 1 п.п.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка по итогам заседания Комитета 20 октября.

Присутствовали 10 из 10 членов Комитета, в который входят глава НБУ, его заместители и руководители департаментов.

Участники констатировали рост проинфляционных рисков. Одной из ключевых угроз для замедления инфляции до 5% в 2022 году является существенное внешнее ценовое давление.

Его подпитывают дальнейшее удорожание энергоресурсов, дефицит сырья и полупроводников, а также логистические задержки в мире. На этом фоне центробанки стран с развивающимися рынками повышают ключевые ставки. Регуляторы развитых стран тоже чаще сигнализируют о готовности сворачивать смягчение монетарных условий.

На фоне высокой инфляции медленно ухудшаются инфляционные ожидания всех респондентов – населения, бизнеса, аналитиков. Их дальнейшее разбалансирование является существенным риском для замедления инфляции до 5% в следующем году.

В новый прогноз НБУ заложил выше ожидаемых цен на энергоносители в ближайшие несколько кварталов и более высокие темпы роста зарплат. Следовательно, и предусмотрены более жесткие монетарные условия для нивелирования новых проинфляционных факторов.

За сохранение в октябре учетной ставки на уровне 8,5% высказались семь членов КМП.

Один из участников дискуссии добавил, что в краткосрочной перспективе инфляционное развитие, вероятно, будет даже лучше, чем ожидалось. Высокие урожаи будут способствовать замедлению инфляции в конце этого года и начале следующего года.

Он также отметил, что отсрочка цикла смягчения монетарной политики НБУ будет способствовать повышению эффективности монетарной трансмиссии. Так, банки ориентировались на скорейшее возвращение НБУ к смягчению политики и не спешили пересматривать свою процентную политику.

"Вместо этого новый прогноз ставки - ее сохранение на уровне не ниже 8,5% по меньшей мере до третьего квартала 2022 года - будет сигнализировать о сохранении более жестких монетарных условий в более длительной перспективе", - говорят в НБУ.

В октябре три члена КМП высказались за повышение учетной ставки до 9,0%. Они считают, что близость текущего инфляционного развития к траектории прошлого прогноза не гарантирует такую близость в будущем. В частности, мировая инфляция продолжает ускоряться.

При обсуждении прогнозной траектории учетной ставки пятеро участников дискуссии не ожидают изменений учетной ставки до конца 2021 года. Другая половина членов КМП считает, что НБУ должен быть готов к повышению учетной ставки.

Да, они высказались за повышение ставки в декабре. Трое из пяти поддержали рост на 1 п.п. в декабре из-за высокой вероятности реализации проинфляционных рисков. Еще двое – на 0,5 в. п.

Почти все члены КМП ожидают учетную ставку на уровне 7,5-8% к концу следующего года. Один участник дискуссии считает, что в конце 2022 года она будет выше, чем сейчас, и составит 9%.

Напоминаем:

Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. В НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционных рисков.

Экономическая правда