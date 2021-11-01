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УЗ получила первые вагоны от Крюковского завода: как выглядят

Понедельник, 1 ноября 2021, 11:55
 

"Укрзализныця" получила первые пять вагонов в рамках заказа 100 новых вагонов за счет госбюджета.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

По условиям договора к концу года Укрзализныця обязана получить 20 из 100 заказанных вагонов.

 

Крюковский завод должен построить и поставить компании: 51 купейный и 12 спальных вагонов, 37 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, 17 из которых – из купе начальника поезда.

 

По заказу УЗ получила 3 млрд грн из государственного бюджета.

 

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" получил авансовый платеж от Укрзализныци на поставку 100 пассажирских вагонов, срок исполнения - до конца июля 2022 года.

АО "Укрзализныця" подписала соглашение с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 100 пассажирских вагонов, предприятие получит первую партию уже в этом году.

По сообщениям СМИ, сначала "Укрзализныця" проводила конкурентный тендер, но заказчика обвиняли в том, что он прописал технические требования под продукцию одного производителя - того же "Крюковского вагоностроительного завода". 

Тогда к "Укрзализныце" обращались производители с просьбой пересмотреть технические требования на вагоны, чтобы участие в тендере могли взять европейские компании. 

Также на тендер подала свое предложение китайская CRRC. Но "Укрзализныця" отклонила с торгов всех конкурентов "Крюковского вагоностроительного завода" и отменила торги из-за отсутствия конкуренции. 

После этого было принято решение о закупке по договорной процедурой от одной компании.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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