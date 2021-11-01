Вице-премьер и глава Минстратегпрома Урусский подал в отставку

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На волне кадровых ротаций в Кабинете Министров вице-премьер и министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Урусский подал в отставку.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что министр увольняется по собственному желанию. Ранее сообщалось, что должность Урусского может получить глава Таможенной службы Павел Рябикин.

Урусский стал вторым за день министром, подавшим в отставку 1 ноября. Так, утром в понедельник вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напоминаем:

"Слуга народа" предварительно определилась с кандидатами на должности вице-премьера, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, экологии и обороны, увольнения министра экономики Алексея Любченко пока еще под вопросом.

Увольнения ждет министр экологии Роман Абрамовский, который подал в отставку 19 октября. На его должность планируется назначить Руслана Стрельца.

Также министра обороны Андрея Тарана заменят министром интеграции ТОТ Алексеем Резниковым, а последнего – нардепкой от "Слуги народа" Ириной Верещук.

На утро понедельника под вопросом остается увольнение вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко. На его место могут назначить замглавы ОПУ Юлию Свириденко.

Экономическая правда