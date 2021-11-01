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Электроэнергия для бизнеса в ноябре подорожала на четверть

Понедельник, 1 ноября 2021, 16:29
 
getty images

Цены на электроэнергию для бизнеса 1 ноября выросли на 27,7% в объединенной энергосистеме Украины.

Об этом говорится в данных Оператора рынка.

Так, на 1 ноября цена базовой нагрузки на рынке "на сутки вперед" были следующие:

  • в ОЭС Украины: 3208,11 грн за МВт-час (27,65%);
  • Бурштинский остров: 2152,35 грн за МВт-час (1,72%).

В то же время, на 31 октября цены составляли 2513,26 грн за МВт-час и 2115,06 за МВт-час соответственно.

Напоминаем:

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен, аукционы в Беларуси не были проведены.

Оператор системы передачи Укрэнерго провел аукцион на доступ к межгосударственному пересечению из РФ для импорта электроэнергии.

Экономическая правда

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