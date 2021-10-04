Новости 4 ноября: Pandora Papers и оффшоры Зеленского, транзит газа через Украину

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Об оффшорах. Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.

Кроме того, нардепу Александру Гереге до недавнего времени принадлежали оффшорные компании, связанные с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.

О газе. Данные венгерского оператора ГТС FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию восстановили. Впоследствии у оператора ГТС Украины информацию опровергли, заявив, что это не транзит, а реэкспорт.

О Нафтогазе. "Нафтогаз" получит 51 млрд грн компенсации за потерю контроля над газотранспортной системой в 2019 году в результате анбандлинга, 48 млрд грн из них будет выплачено "Оператором ГТС".

О СП-2. Оператор газопровода "Северный поток-2" заявил о том, что началась процедура заполнения газом первой нитки трубопровода

О мостах. Укрзализныця подписала контракт на 1,15 млрд грн с компанией "Автострада" на завершение строительства Дарницкого моста в Киеве

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Великая октябрьская революция: Как "Нафтогаз" потратит 50 миллиардов на переход от "реформаторства" до "социализма"

"Нафтогазу" не за что покупать необходимые для отопительного сезона объемы газа, который побил все ценовые рекорды и продолжает дорожать. Каким образом НАК планирует удержать привлекательные для населения тарифы?