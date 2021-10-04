"Нафтогаз" отримає 50 мільярдів за втрату контролю над ГТС – їх спрямують на закупівлю газу

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"Нафтогаз" отримає 51 млрд грн компенсації за втрату контролю над газотранспортною системою у 2019 році в результаті анбандлінгу, 48 млрд грн з них буде виплачена "Оператором ГТС".

Про це йдеться у статті ЕП.

У статті йдеться, що на опалювальний сезон потрібно близько 19 млрд куб м газу - з них Україна має лише 15 млрд куб м, ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема.

"Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн.

Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м - це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі. Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень", - пише автор.

Зазначається, що минулого тижня Кабмін ухвалив постанову - вона передбачає, що після укладення угод НАК отримає відшкодування за втрату контролю над газотранспортною системою у 2019 році в результаті анбандлінгу.

За даними джерел ЕП, загальний розмір компенсації становитиме 51 млрд грн, основна частина якої (48 млрд грн) буде виплачена "Оператором ГТС".

"Досі планувалося, що цю суму "Оператор" буде виплачувати рівними частинами, по 9,6 млрд грн, протягом п'яти років. Зараз концепція передбачає виплату 48 млрд грн у 2021 році", - йдеться у матеріалі.

"З цієї суми на рахунках "Оператора" є тільки 30 мільярдів гривень (у вигляді чистого прибутку за останні півтора року роботи - ЕП). Відсутні 18 мільярдів "Оператор", швидше за все, позичить", - каже джерело ЕП в "Нафтогазі".

В "Операторі ГТС" цю інформацію підтвердили, але від запланованої екстреної виплати там не в захваті.

"Ми виконаємо рішення акціонера (уряду - ЕП), але основне завдання "Оператора" - забезпечити безаварійну роботу ГТС. У нас повинно бути достатньо коштів для ремонтів, техобслуговування труби і необхідних капітальних інвестицій", - повідомив ЕП представник компанії.

"Навіщо змушувати "Оператора" віддавати всі свої гроші і ще й брати кредит? Тому що "Нафтогазу" нема за що купувати необхідні для опалювального сезону обсяги газу, про що компанія не соромиться публічно говорити", - резюмує автор.

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Економічна правда