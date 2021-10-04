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Першу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом

Понеділок, 4 жовтня 2021, 18:52
 
nord-stream2.com

Оператор газопроводу "Північний потік-2" заявив про те, що почалася процедура заповнення газом першої нитки трубопроводу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Nord Stream 2 AG.

"Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що раніше були проведені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу. Також тривають пусконалагоджувальні роботи на другій нитці.

Раніше один із європейських партнерів "Газпрому" у проєкті "Північний потік-2" заявив, що сертифікація газопроводу затримається настільки, що він не зможе допомогти заповнити запаси газу цієї зими.

Хоча газопровід довжиною 1200 кілометрів технічно завершений, він повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може зайняти до чотирьох місяців.

Від початку 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли більш ніж утричі. 

Які наслідки це може мати, читайте в статті керівника департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ.

Європейська правда

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Північний потік Росія газ

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