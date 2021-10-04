Транзит газу до Угорщини через Україну відновили

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Дані угорського оператора ГТС FGSZ свідчать, що транзит російського газу через Україну в Угорщину відновили.

Про це свідчать дані на сайті FGSZ.

Потік палива через прикордонний пункт "Берегове", за даними станом на 23:30 3 жовтня, склав більше 200 тис куб. м/год.

Протягом дня прокачування за цим маршрутом не було.

Станом на 8:50 4 жовтня, потік газу через пункт "Берегове" становив більше 2 млн куб. м/год.

Нагадаємо:

З 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

"Оператор ГТС України" у п’ятницю вранці повідомив, що заявка на транзит не надійшла, хоча потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022). Там зазначили також, що через те, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні.

Через плани підписання Будапештом угоди з "Газпромом" про транзит газу в обхід України МЗС України ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Угорщина звинуватила Україну в порушенні її суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом".

У Кремлі також заявили, що Україна "не має права" втручатися в ситуацію.

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Економічна правда