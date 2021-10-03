Новости выходных: направления работы СНБО, авиасообщение с Мальтой
О космосе. Кабинет Министров поддержал предложение Государственного космического агентства по реорганизации государственных предприятий космической отрасли путем преобразования их в акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству.
О СНБО. Президент Владимир Зеленский рассказал по которым темах в ближайшее время ожидает работы от Совета Национальной безопасности и обороны.
О бюджетах. В 2022 году "выпадающие" доходы бюджетов - то есть средства, которые могли бы поступить в государственныей/местные бюджеты, но не поступят из-за действий налоговых льгот - составят 44,4 миллиарда (+ 0,4% к ожидаемым потерям 2021 и 26, 3% до прогнозируемых потерь, закладывались в проект-2021).
О земле. Президент Владимир Зеленский считает, что реформа земли замедленная.
О Мальте. Министерства инфраструктуры Украины и Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua