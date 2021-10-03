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Президент считает, что реформа земли замедленная

Воскресенье, 3 октября 2021, 12:55
 
PIXABAY

Президент Владимир Зеленский считает, что реформа земли замедленная. 

Об этом он заявил на пресс-конференции 

"Потому что нет времени, чтобы мы постоянно собирались все вместе, придумывали как это сделать, как быстрее", - отметил он.

Напоминаем:

Министр агрополитики Роман Лещенко прогнозирует, что к концу года средняя стоимость гектара будет около 50 тыс грн и призывает украинцев не спешить с продажей земли.

С 1 июля 2021 года граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Лещенко и раньше заявлял, что цена на землю с открытием рынка будет расти на 7 - 10% в год, что связано, в частности, с мировыми тенденциями цен на продовольствие.

Соббщалось, что по состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.

По состоянию на 13 сентября в рамках рынка земли заключено 15 533 сделок, чаще всего заключали в Полтавской и Киевской областях.

Больше о рынке земли, ценах, сделках и лайфхаках читайте в рубрике ЭП "Земельный гид".

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