Президент считает, что реформа земли замедленная
Президент Владимир Зеленский считает, что реформа земли замедленная.
Об этом он заявил на пресс-конференции
"Потому что нет времени, чтобы мы постоянно собирались все вместе, придумывали как это сделать, как быстрее", - отметил он.
Напоминаем:
Министр агрополитики Роман Лещенко прогнозирует, что к концу года средняя стоимость гектара будет около 50 тыс грн и призывает украинцев не спешить с продажей земли.
С 1 июля 2021 года граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
Лещенко и раньше заявлял, что цена на землю с открытием рынка будет расти на 7 - 10% в год, что связано, в частности, с мировыми тенденциями цен на продовольствие.
Соббщалось, что по состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.
По состоянию на 13 сентября в рамках рынка земли заключено 15 533 сделок, чаще всего заключали в Полтавской и Киевской областях.
Больше о рынке земли, ценах, сделках и лайфхаках читайте в рубрике ЭП "Земельный гид".
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