KSE: в 2022 году из-за налоговых льгот бюджеты недополучат более 44 миллиарда

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В 2022 году "выпадающие" доходы бюджетов - то есть средства, которые могли бы поступить в государственные/местные бюджеты, но не поступят из-за действие налоговых льгот - составят 44,4 миллиарда (+0,4% к ожидаемым потерям 2021 года и + 26,3% к прогнозируемым потерям, которые закладывались в проект-2021).

Об этом говорится в обзоре Центра анализа общественных финансов и публичного управления.

Наибольшие потери (традиционно) по льготам по НДС - 28,8 млрд грн, из них:

- здравоохранение - 15,0 млрд грн

- образование - 3,9 млрд грн

- строительство жилья - 4,0 млрд грн

- операции по перевозке пассажиров городским транспортом - 1,6 млрд грн

"Налог на имущество - 13,0 млрд грн (на уровне 2021) - это потери местных бюджетов. Акцизный налог с импортных товаров - 0,1 млрд грн (на уровне 2021). Налог на прибыль предприятий - 2,5 млрд грн (на уровне 2021).

Налоговые льготы сужают налоговую базу, и увеличивают налоговую нагрузку на остальных налогоплательщиков", - говорится в сообщении.