Украина и Мальта сняли ограничения по регулярному авиасообщению
Министерства инфраструктуры Украины и Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами.
Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.
Договоренность предусматривает снятие ограничений относительно
▪ количества назначенных авиапредприятий
▪ пунктов отправления/назначения на территориях обеих стран
▪ установление неограниченного количества рейсов при осуществлении регулярного авиасообщения
"Ожидается, что новая договоренность увеличит количество авиарейсов между странами, а также положительно повлияет на стоимость авиабилетов", - говорится в сообщении.
Напомним:
В октябре Украина и ЕС планируют подписать Соглашение об общем авиационном пространстве. Благодаря этому Украина полноценно войдет в единое авиапространство ЕС.
В ведомстве ожидают, что практическим результатом договоренности станет расширение географии полетов для украинцев и удешевления авиабилетов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua