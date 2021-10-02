Украина и Мальта сняли ограничения по регулярному авиасообщению

Министерства инфраструктуры Украины и Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Договоренность предусматривает снятие ограничений относительно

▪ количества назначенных авиапредприятий

▪ пунктов отправления/назначения на территориях обеих стран

▪ установление неограниченного количества рейсов при осуществлении регулярного авиасообщения

"Ожидается, что новая договоренность увеличит количество авиарейсов между странами, а также положительно повлияет на стоимость авиабилетов", - говорится в сообщении.

Напомним:

В октябре Украина и ЕС планируют подписать Соглашение об общем авиационном пространстве. Благодаря этому Украина полноценно войдет в единое авиапространство ЕС.

В ведомстве ожидают, что практическим результатом договоренности станет расширение географии полетов для украинцев и удешевления авиабилетов.