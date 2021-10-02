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Украина и Мальта сняли ограничения по регулярному авиасообщению

Суббота, 2 октября 2021, 11:17

Министерства инфраструктуры Украины и Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами. 

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры. 

Договоренность предусматривает снятие ограничений относительно 

 ▪ количества назначенных авиапредприятий 

 ▪ пунктов отправления/назначения на территориях обеих стран 

 ▪ установление неограниченного количества рейсов при осуществлении регулярного авиасообщения 

 "Ожидается, что новая договоренность увеличит количество авиарейсов между странами, а также положительно повлияет на стоимость авиабилетов", - говорится в сообщении.

Напомним:

В октябре Украина и ЕС планируют подписать Соглашение об общем авиационном пространстве. Благодаря этому Украина полноценно войдет в единое авиапространство ЕС. 

В ведомстве ожидают, что практическим результатом договоренности станет расширение географии полетов для украинцев и удешевления авиабилетов.

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Экономическая правда
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