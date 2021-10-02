Государственные космические компании вскоре превратятся в акционерные

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Кабинет Министров поддержал предложение Государственного космического агентства по реорганизации государственных предприятий космической отрасли путем преобразования их в акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству.

Об этом сообщается на Правительственном портале .

Перечень ГП космической отрасли превращаются в акционерные общества:

Государственное предприятие "Конструкторское бюро" Южное" им. М. К. Янгеля"

Государственное научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар"

Государственное предприятие "Производственное объединение "Киевприбор"

Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова"

Напоминаем:

По результатам полугодия 2021 года Государственное космическое агентство Украины отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний на сумму 132,7 млн грн.

Правительство одобрило Государственную космическую программу Украины до 2025 года, ею предусмотрено финансирование отрасли в 40 млрд гривен.