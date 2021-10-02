Государственные космические компании вскоре превратятся в акционерные
Кабинет Министров поддержал предложение Государственного космического агентства по реорганизации государственных предприятий космической отрасли путем преобразования их в акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству.
Об этом сообщается на Правительственном портале .
Перечень ГП космической отрасли превращаются в акционерные общества:
- Государственное предприятие "Конструкторское бюро" Южное" им. М. К. Янгеля"
- Государственное научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар"
- Государственное предприятие "Производственное объединение "Киевприбор"
- Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова"
Напоминаем:
По результатам полугодия 2021 года Государственное космическое агентство Украины отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний на сумму 132,7 млн грн.
Правительство одобрило Государственную космическую программу Украины до 2025 года, ею предусмотрено финансирование отрасли в 40 млрд гривен.
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