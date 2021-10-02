Все разделы
Укр / Рус

Государственные космические компании вскоре превратятся в акционерные

Суббота, 2 октября 2021, 14:09
 
ФОТО: МиНСТРАТЕГПРОМ

Кабинет Министров поддержал предложение Государственного космического агентства по реорганизации государственных предприятий космической отрасли путем преобразования их в акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству. 

Об этом сообщается на Правительственном портале . 

Перечень ГП космической отрасли превращаются в акционерные общества:

  • Государственное предприятие "Конструкторское бюро" Южное" им. М. К. Янгеля"
  • Государственное научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар"
  • Государственное предприятие "Производственное объединение "Киевприбор" 
  • Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова"

Напоминаем:

По результатам полугодия 2021 года Государственное космическое агентство Украины отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний на сумму 132,7 млн грн.

Правительство одобрило Государственную космическую программу Украины до 2025 года, ею предусмотрено финансирование отрасли в 40 млрд гривен.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

космическая отрасль

powered by lun.ua
Материалы по теме
Компании Госкосмоса за полгода получили больше 130 миллионов убытков 1 октября 2021, 12:35
40 миллиардов на космос: в Кабмине поддержали программу до 2025 года 29 сентября 2021, 18:27
Blue Origin Безоса анонсировала новый суборбитальный полет и назвала первых членов экипажа 28 сентября 2021, 11:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!