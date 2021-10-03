Зеленский рассказал по которым темам будет работать СНБО

Президент Владимир Зеленский рассказал по каким которым темам в ближайшее время ожидает работы от Совета Национальной безопасности и обороны.

Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"СНБО активно работает, там есть много вопросов относительно недр. Знаю, что недожата тематика с контрабандой", - заявил он, добавив, что через две недели должны показать результаты.

"Вопрос поставок угля, которого не хватает, этот вопрос также будет подниматься на заседаниях СНБО. Важно всем нам прожить отопительный период и достойно его пройти несмотря на все риски", - подытожил президент.