Новости 28 октября: убыток "Нафтогаза", налоговые "скрутки", Киев переходит в "красную" зону

Об убытке "Нафтогаза". НАК "Нафтогаз" получил по результатам первой половины года убыток в 1,7 млрд грн.

О "скрутках". Объемы налоговых "скруток" по налогу на добавленную стоимость, которые пытаются реализовать в Украине, достигают 1,5-2 млрд грн в месяц.

О карантинных ограничениях в Киеве. Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила Киев в "красную" зону распространения коронавируса с 1 ноября.

С 1 ноября в общественном транспорте Киева можно будет ездить только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.

О зарплате. В сентябре 2021 года реальная зарплата выросла на 6,9% по сравнению с сентябрем 2020 года, против августа этого года – на 0,5%.

О земле. По данным Государственной налоговой службы, площадь сельскохозяйственной земли, обработка которой официально не фиксируется, составляет 10 млн га или одну шестую площади Украины.

О "Большевике". Бизнесмены Василий Хмельницкий и Степан Черновецкий тайно сговорились для создания выгодных для себя условий приватизации Первого киевского машиностроительного завода.

Компания Степана Черновецкого готова была заплатить за 100% акций "Первого киевского машиностроительного завода" не больше стартовой цены аукциона.

Эксклюзивы ЭП:

Поставщики снизили цены: как изменились тарифы и сколько украинцы будут платить за газ в ноябре

Впервые за полгода частные поставщики снизили стоимость газа в рамках годового тарифа. Почему пересмотр цен стал возможным? (укр)

Кто покрывает "скрутки", к чему готовиться ФОПам с 1 января и что не так с налоговой амнистией. Интервью с главой Налоговой

Какие правоохранители защищают "схемы", что тормозит налоговую амнистию, что изменится для ФОПов в следующем году и будут ли их наказывать за отсутствие кассовых аппаратов. (укр)