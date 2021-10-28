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У Черновецкого объяснили, почему не сделали ни одной ставки на аукционе по "Большевику"

Четверг, 28 октября 2021, 15:00
 
Представители компании "Инвест новация" на приватизационном конкурсе
снимок экрана с трансляции торгов

Компания Степана Черновецкого готова была заплатить за 100% акций "Первого киевского машиностроительного завода" не больше стартовой цены аукциона.

Об этом сообщила директор компании "Инвест новация" Виктория Федорова в комментарии ЭП.

Федорова сказала, что "Инвест новация" на самом деле сделала ставку в приватизационном конкурсе, подав заявку и придя на аукцион, но не стала "идти дальше в торги".

"Условия конкурса очень непростые, как и сам объект с его историей. На наш взгляд, даже начальная ставка была достаточно высокая с учетом всех проблем, долгов и сколько еще нужно инвестировать. Поэтому идти дальше мы не захотели", – пояснила она.

Федорова отказалась комментировать информацию источников ЭП о "закулисном" договоре Черновецкого с Василием Хмельницким не повышать цену лота в обмен на будущее сотрудничество по застройке территории завода.

"Мы отвечаем от себя, от компании, которая принимала участие в конкурсе. Мы свои решения принимали сами. А то, что вы называете информацией, звучит больше как слухи, а их мы не комментируем", – заявила Федорова.

Подробнее читайте в статье: Приватизация за семь минут. Как Хмельницкий и Черновецкий "разыграли" "Большевик"

Александр Колесниченко, ЭП

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