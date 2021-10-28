Поставщики снизили цены: как изменились тарифы и сколько украинцы будут платить за газ в ноябре

Впервые за полгода частные поставщики снизили стоимость газа в рамках "годового тарифа". Почему пересмотр цен стал возможным?(укр)

Окремі постачальники газу вперше з початку дії так званої Балансуючої групи "Нафтогазу" переглянули вартість газу для населення в сторону зменшення.

В рамках нових домовленостей з НАКом приватні компанії отримали однакові ціни на паливо – 7,42 грн за кубометр. Крім того, була усунута можливість перепродажу "дешевого" газу на потреби промисловості.

Які зміни були ухвалені останнім часом та як це вплинуло на кінцеву вартість для населення?

Балансуюча група "Нафтогазу"

Після стрімкого зростання цін на газ на початку року влада вирішила зафіксувати вартість газу палива населення на рівні 6,99 грн за кубометр.

Постачальники з цим не погодились та погрожували оскаржити це рішення. У підсумку до суду ніхто не дійшов, але вже тоді було зрозуміло, що рішення про обмеження ціни тимчасове.

Тоді почалися розмови про намір запровадити так званий "річний продукт", в рамках якого постачальники отримають контракти з "Нафтогазом" за фіксованою ціною, додадуть свою маржинальність та запропонують ресурс населенню.

Однак з самого початку постачальники були поставлені в нерівні умови, про що ЕП раніше детально писала. Найбільш вигідні ціни отримали постачальник "Нафтогазу" та компанія "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа.

На розв’язання цієї проблеми пішло майже півроку. Утім, з жовтня практично весь сегмент постачання газу населенню почав працювати в складі так званої Балансуючої групи "Нафтогазу". Контракти діятимуть до травня.

Усі постачальники, що приєдналися до балансуючої групи, отримали можливість купувати газ за однаковою ціною – 7,42 грн за кубометр. Нововведення також містить запобіжник від перепродажу "дешевого" блакитного палива на потреби населення.

Умови "річного тарифу" не дозволяли підвищувати ціни протягом року, однак за можливості вартість палива можна було знизити. Але цього не дозволяла світова кон'юнктура.

Після запуску балансуючої групи та перегляду цін для постачальників така можливість з’явилася і окремі учасники ринку нею скористалися.

Як змінились ціни постачальників

Напередодні постачальники опублікували нові ціни для населення. Пропозиції на листопад в сторону зменшення переглянули одразу 7 компаній.

Найнижчу пропозицію зробила компанія ETG – 7,79 грн за кубометр.

По 7,80 грн за кубометр газ пропонує компанія Neogas. Слідом за нею – постачальник "Евода Трейд"– 7,88 грн за кубометр, "Черкасигаз збут" і "Уманьгаз збут" – 7,89 грн за кубометр.

Вартість палива "Газопостачальної компанії Нафтогаз" не змінилась – 7,96 грн за кубометр. Такі ж пропозиції і у компаній "Газпостачсервіс" та "Тернопільоблгаз збут".

Решта компаній пропонують газ за цінами від 7,98 до 13,5 грн за кубометр.

Найдорожче ресурс коштує у "Житомирської обласної енергопостачальної компанії" та "Херсонської обласної енергопостачальної компанії" – 13,5 грн за кубометр.

Утім, більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Проблема постачальника останньої надії

До останнього актуальною лишалась і проблема зі споживачами, які з тієї чи іншої причини потрапляли на Постачальника останньої надії.

Постачальник газу останньої надії (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника. Наприклад, внаслідок банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання компанії споживачем після розриву контракту з іншою установою. Функцію ПОН в Україні виконує ГК "Нафтогаз України".

До жовтня тариф для ПОН був встановлений на рівні 16,56 грн за кубометр – вдвічі більше за середні ціни для населення по ринку.

"Постачальник останньої надії" – страховий механізм, який широко використовується і в Європі, де ціни набагато вищі за українські. В окремих випадках вони можуть бути навіть вчетверо вищими за вартість газу у традиційного постачальника.

Через банкрутства або банальну відмову компаній продавати газ населенню на ПОН останнім часом випало майже 600 тисяч побутових споживачів. Найпоширенішою причиною відмови від абонентів є відсутність рентабельності постачання газу.

А в інших випадках причиною відмови є відверті маніпуляції. Так, медіа наводили приклад Одеської області, де з жовтня компанія ТОВ "Газ Технолоджі" припинила постачання газу населенню і 126 тис побутових клієнтів перейшли до ПОН.

У вересні припинило постачання ТОВ "Полтавагаз збут", яка забезпечувала газом 213 тисяч домогосподарств в Полтавській області.

Тож з огляду на вищезазначене цим споживачам до переходу на іншого постачальника, який займає певний час, доводилося платити за газ вдвічі вищій тариф ПОН.

25 жовтня це питання було тимчасово вирішено заднім числом. Уряд ухвалив зміни, якими дозволив побутовим споживачам, що користуються послугами постачальника "останньої надії", з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року сплачувати йому 7,96 гривні за кубометр з ПДВ.

При цьому з бюджетними установами, закладами охорони здоров’я державної та комунальної власності ситуація не змінилась. Вони сплачуватимуть ПОНу 16,8 гривні за кубометр з ПДВ.

Фото на головній ua.depositphotos.com