Импорт электроэнергии из РФ: Украина провела аукцион на доступ к пересечению

Оператор системы передачи Укрэнерго провел аукцион на доступ к межгосударственному пересечению из РФ для импорта электроэнергии.

Об этом известно из данных Укрэнерго.

Так, на ноябрь доступ к пересечению из РФ получили 8 компаний. Всего было предложено 2200 МВт.

Больше всего получили "ЭРУ Трейдинг" и "Онк Групп" - 654 МВт и 500 МВт.

Также участие приняли Стимекс, Электротрейдинг групп и Де Трейтинг, получившие от 200 до 290 МВт пересечения. Остальные участники получили от 80 до 200 МВт.

Напоминаем:

Оператор Укрэнерго провел аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям с Беларусью.

В пятницу, 22 октября, начались аукционы на распределение межгосударственных сечений с РФ и Беларусью на ноябрь.

Потенциальный объем импорта из Беларуси может составить 1 000 МВт, из России – 1 540 МВт.

Ранее источник ЭП в Минэнерго заявлял о планах возобновления импорта белорусской электроэнергии. В тот же день в ведомстве выступили с официальной позицией, в которой говорилось, что для "планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматриваются".

26 мая Нацкомиссия по энергетике и тарифам на заседании приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года. Впоследствии его продлили еще на месяц.

Экономическая правда