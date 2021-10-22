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Електроенергія з РФ та Білорусі: стартували аукціони на імпорт

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 14:53
 
FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

У п'ятницю, 22 жовтня, розпочалися аукціони на розподіл міждержавних перетинів з РФ та Білоруссю на листопад

Про це ЕП повідомив співрозмовник в Укренерго.

Потенційний обсяг імпорту з Білорусі може становити 1 000 МВт, з Росії – 1 540 МВт.

Кінцевий термін подання заяв – 24 жовтня.

Публікація остаточних результатів аукціону запланована на 29 жовтня - тобто за 2 дні до закінчення терміну політичного мораторію, встановленого на імпорт електроенергії із Білорусі.

Нагадуємо:

Білоруська електроенергія може надійти до України на початку листопада. Підготовча робота з цього приводу уже розпочата: на 22 жовтня призначений офіційний конкурс на доступ до перетину ЛЕП між Україною і Білоруссю.

Раніше джерело ЕП в Міненерго заявляло про плани відновлення імпорту білоруської електроенергії. Того ж дня у відомстві виступили з офіційною позицією, у якій йшлося, що для "планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Білорусі не розглядаються".

26 травня, Нацкомісія з енергетики та тарифів на засіданні ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року. Згодом її продовжили ще на місяць.

Економічна правда

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електроенергія Білорусь РФ

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