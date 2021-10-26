Укрэнерго проведет аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

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Оператор "Укрэнерго" 27 октября проведет аукцион на межгосударственные пересечения, в том числе с РФ и Беларусью, по резервной процедуре.

Об этом "Укрэнерго" сообщил на сайте.

По такой процедуре конверты с заявками от участников предоставляются аукционному офису в день проведения аукциона.

Накануне, 25 октября, "Укрэнерго" отменил месячный аукцион на ноябрь 2021 года во исполнение решения суда по иску ДТЭК Рината Ахметова.

Согласно тексту решения суд признал, что текст Постановления №763 Нацкомиссии по тарифам имеет признаки несоответствия закона.

Окружной админсуд Киева признал обоснованным доводы ДТЭК относительно "нарушения его прав и интересов, учитывая осуществляемые ограничения оператором системы передачи в части уменьшения пропускной способности, какое было им распределено для заявителя".

Напоминаем:

В пятницу, 22 октября, начались аукционы на распределение межгосударственных сечений с РФ и Беларусью на ноябрь.

Потенциальный объем импорта из Беларуси может составить 1 000 МВт, из России – 1 540 МВт.

Ранее источник ЭП в Минэнерго заявлял о планах возобновления импорта белорусской электроэнергии. В тот же день в ведомстве выступили с официальной позицией, в которой говорилось, что для "планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматриваются".

26 мая Нацкомиссия по энергетике и тарифам на заседании приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года. Впоследствии его продлили еще на месяц.

Экономическая правда