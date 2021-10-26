Новости 26 октября: тариф на газ для украинцев без поставщика, новые члены правления "Укрзализныци"
О тарифе на газ. Оставшееся без поставщика газа население будет платить за него 7,96 грн за кубометр вместо 16,56 грн в октябре.
Об Ощадбанке. Ощадбанк подал апелляцию в Кассационный суд Франции по вынесенному в марте решению Апелляционного суда Парижа, отменившему решение о возмещении РФ в пользу банка около 1,4 млрд долларов.
Об Укрзализныце. Кабинет Министров уволил бывших членов правления Укрзализныци и назначил новых до избрания наблюдательного совета.
О Tesla. Акции Tesla выросли до 1045 долларов и подняли капитализацию компании до 1 триллиона долларов. Таких компаний в мире всего шесть.
Об энергокризисе в Европе. Страны Евросоюза на экстренной встрече министров не смогли договориться о преодолении энергетического кризиса на рынке.
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