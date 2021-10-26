Новости 26 октября: тариф на газ для украинцев без поставщика, новые члены правления "Укрзализныци"

О тарифе на газ. Оставшееся без поставщика газа население будет платить за него 7,96 грн за кубометр вместо 16,56 грн в октябре.

Об Ощадбанке. Ощадбанк подал апелляцию в Кассационный суд Франции по вынесенному в марте решению Апелляционного суда Парижа, отменившему решение о возмещении РФ в пользу банка около 1,4 млрд долларов.

Об Укрзализныце. Кабинет Министров уволил бывших членов правления Укрзализныци и назначил новых до избрания наблюдательного совета.

О Tesla. Акции Tesla выросли до 1045 долларов и подняли капитализацию компании до 1 триллиона долларов. Таких компаний в мире всего шесть.

Об энергокризисе в Европе. Страны Евросоюза на экстренной встрече министров не смогли договориться о преодолении энергетического кризиса на рынке.

Эксклюзивы ЭП

Украсть у государства миллиарды и не стать преступником. История банка "Михайловский"

Как происходило уникальное по уровню наглости банкротство, какие схемы использовались и как были наказаны его главные участники? (укр)

Полтора миллиарда и протезы: как чиновники строят коррупционные схемы на людях с инвалидностью

Кого и как Минсоцполитики допускает к освоению бюджетных средств и насколько эффективно и прозрачно эти средства распределяет и использует? (укр)