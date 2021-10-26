Укрзализныця получила временное правление: кто будет управлять компанией

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Кабинет Министр уволил бывших членов правления Укрзализныци и назначил новых до избрания наблюдательного совета.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ, постановление Кабмина от 25 октября 2021 года.

Председателем правления компании назначен Александр Камышин, который возглавлял компанию в статусе "и.о." с августа. До 2019 года он был топ-менеджером в SCM Рината Ахметова, впоследствии – советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Членами правления назначены:

Григория Бойко : директор по инженерно-техническому обеспечению УЗ;

Евгения Лященко : был директором "Медиа Группы Украина", входящего в SCM Ахметова. С назначением Камышина работал его внештатным советником;

Ореста Логунова: директор публичных закупок в "Нафтогазе" с 2017 года, до того три года работал директором по логистике в ДТЭК Рината Ахметова и четыре - директором по логистике и закупкам АрселорМиттал.

Александра Перцовского: начальник пассажирской вертикали в УЗ с 2020 года, бывший заместитель директора Укрпочты;

Романа Черницкого: железнодорожник с начала 90-х. Последние годы был директором по инфраструктуре Укрзализныци.

В таком составе правление назначено на время. Постоянное правление УЗ получит после избрания наблюдательного совета, который вносит представление в Кабмин (единственный акционер компании). В то же время произойти это должно не позднее 31 декабря 2021 года.

Правительство также уволило с должностей членов правления Буреша Франтишека, Ивана Синякова и Ивана Юрика.

Напоминаем:

Кабмин назначил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина.

"Укрзализныця" с 17 августа повысила тарифы на грузовые тарифы - соответствующий приказ Мининфраструктуры 17 августа вступил в силу. Это принесет УЗ 10 млрд грн в 2022 году - больше всего изменения ударят по Метинвесту Рината Ахметова.

Экономическая правда