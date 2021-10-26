"Элитный клуб": стоимость Tesla превысила триллион долларов

Основатель Tesla Илон Маск Maja Hitij/Getty Images

Акции Tesla выросли до 1045 долларов и подняли капитализацию компании до 1 триллиона долларов, таких компаний в мире всего шесть.

Об этом пишет Reuters.

Рекорды для акций автопроизводителя произвела огласка после сделки с компанией Hertz, предлагающей сервис аренды авто. Компания заказала у Tesla 100 тысяч электрокаров с поставкой к концу 2022 года, что стало крупнейшим заключенным соглашением для Tesla.

Самая дешевая Model 3 автопроизводителя стартует от 44 тысяч долларов, поэтому заказ стоил Hertz минимум 4,4 млрд долларов.

Соглашение сигнализировало, что электромобили все больше отходят от своей ниши и постепенно переходят в массовое потребление. На фоне этого акции Tesla выросли на 14,9% 25 октября до 1045 долларов.

Wild $T1mes! — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2021

Компания стала первым автопроизводителем, преодолевшим отметку в триллион долларов и присоединившись к "элитному клубу" технологических и нефтяных компаний. Возглавляет этот список Apple с отметкой в $2,5 трлн и Microsoft с капитализацией $2,3 трлн.

В компании триллионеров также входит саудовская Aramco (более 2 трлн дол), Amazon (1,7 трлн долл.) и Alphabet (1,8 трлн долл.).

Reuters отмечает, что Tesla может стать "вторым Ford", ведь автопроизводитель наращивает производство в темпе, последний раз зафиксированном для Ford Model T в начале 1900-х.

Состояние основателя компании Илона Маска выросло на 25 млрд долларов до 255 млрд долларов. Он возглавляет список самых богатых людей мира.

Напоминаем:

В пятницу, 22 октября, акции Tesla выросли до рекордно высокого уровня, что сделало компанию еще на шаг ближе к присоединению к элитной группе компаний с рыночной стоимостью в 1 трлн.

Экономическая правда