Правительство вдвое снизило тариф для украинцев без поставщика газа

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Оставшееся без поставщика газа население будет платить за него 7,96 грн за кубометр вместо 16,56 грн в октябре.

Об этом известно из постановления правительства от 25 октября.

Так, с 1 октября по 30 ноября 2021 года бытовые потребители, пользующиеся услугами поставщика последней надежды, будут платить ему 7,96 гривны за кубометр с НДС.

Бюджетные учреждения, учреждения здравоохранения государственной и коммунальной собственности будут платить ПОНу 16,8 гривны за кубометр с НДС.

Поставщик газа последней надежды (ППН) предоставляет услуги населению в случае, если они остались без газопоставщика. Например, в результате банкротства, окончания или аннулирования лицензии, неизбрания поставщика потребителем после разрыва контракта с другим учреждением. В 2015 году ППН был выбран НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом, к ППН автоматически переходят все потребители обанкротившихся облгазов, которых в этом году оказалось немало. Да, без поставщиков осталось около 600 тысяч потребителей.

В сентябре этот тариф составил 11,78 грн/кубометр. В то же время "Нафтогаз" работает на рынке также как обычный поставщик газа и предлагает тариф 7,96 грн/куб по годовому тарифу.

Напоминаем:

Кабинет министров разрешил дочерней компании "Нефтегаза" - "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" - поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной и коммунальной собственности на тех же условиях, как и для бюджетных организаций.

600 тысяч домохозяйств с началом отопительного сезона в октябре будут платить за газ 16,5 грн/куб вместо 8.

Экономическая правда