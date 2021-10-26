Европа разделилась на два лагеря из-за энергокризиса

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Страны Евросоюза на экстренной встрече министров не смогли договориться о преодолении энергетического кризиса на рынке.

Об этом сообщает Reuters.

Экстренная встреча, на которой обсуждалась реакция блока на энергетическое ралли осенью, прошла 26 октября.

Накануне встречи Германия, являющаяся крупнейшим рынком электроэнергии ЕС, вместе с еще 8 странами сделали заявление против реформы энергосектора. Это обозначило два лагеря, которые встретились на министерской встрече.

Часть стран, включая Францию, Испанию, Чехию и Грецию, выступают за полноценную реформу европейского энергетического рынка. Они настаивают на длительных мерах, чтобы предотвращать ценовые скачки ископаемых источников энергии.

К примеру, Испания предлагает странам ЕС объединиться и осуществлять совместные закупки газа. Также предлагается, чтобы отдельные страны могли выйти из действующей системы ценообразования на энергетику.

В противоположность им объединились Германия, Люксембург, Австрия, Дания и Нидерланды. Они считают, что кризис лишь временный и не требует основательных изменений на рынке, а потому краткосрочных мер будет достаточно.

Страны заявили, что не будут поддерживать реформу рынка. Следовательно, на встрече страны не смогли договориться о том, необходимы ли совместные действия на уровне ЕС, достаточно ли внутренних политик стран.

В настоящее время Еврокомиссия анализирует дизайн еврорынка и собирает доказательства поведения газопоставщиков на рынке после обвинений в злоупотреблениях России. Также ЕК проанализирует систему совместной закупки газа и его дальнейшую транспортировку в страны блока.

Кроме того, Bloomberg сообщает о росте цен на энергоносители в Европе, в частности Франции и Германии. Расходы на энергоснабжение растут из-за холодных прогнозов на следующую неделю 1-7 ноября.

Например, МВт-ч электроэнергии в Германии обойдется в 196 евро в ноябре (+2,4%), во Франции – 234 евро (+2,3%).

Напоминаем:

В Европе продолжается энергетическое ралли, вызванное дефицитом газа на рынке и действиями российского Газпрома. В ответ страны должны были применять точечные действия вроде ценовых потолков (price caps) и субсидий, чтобы обезопасить потребителей.

Украинская ГТС и остальные игроки на рынке объясняли дефицит искусственным истощением Газпромом своих европейских хранилищ на фоне холодной зимы прошлого года, о чем впоследствии также сообщало DW.

На газовый шантаж России намекает и Bloomberg: РФ сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2".

Все это привело к ряду газовых "рекордов" в октябре с пиком в 2 тысячи долларов. После того, как РФ заявила о готовности экспортировать "рекордные объемы газа" в этом году, цены на газ упали на 700 долларов за тысячу кубов.

Экономическая правда