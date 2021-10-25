Новости 25 октября: Украина получила 600 миллионов евро от ЕС, ДТЭК Ахметова добилась запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси

Об импорте электроэнергии. Оператор "Укрэнерго" отменил месячный аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на ноябрь 2021 года во исполнение решения суда. Иск подала "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

О макрофинансе от ЕС. Еврокомиссия 25 октября перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи.

О пассажирских перевозках. Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами, за исключением легковых авто, возлагается на пассажиров.

О газе Молдове. "Нафтогаз" подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.

О тепле. Кабинет министров разрешил дочерней компании "Нафтогаза" - "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Трейдингˮ - поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной и коммунальной собственности на тех же условиях, как и для бюджетных организаций – 17 гривень.

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Молдове подставили газовое плечо. Почему Украина отдает газ соседям, когда самим может не хватить

В рамках "аварийной помощи" Украина отдала Молдове символический объем газа, однако есть также сценарий, по которому "Нафтогаз" может прокачать в соседнюю страну сотни миллионов кубометров топлива. (укр)