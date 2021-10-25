Украина при необходимости продаст Молдове 700 млн кубов газа

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НАК "Нафтогаз" подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.

Об этом ЭП сообщил источник в правительстве.

Так, молдавская государственная компания Energocom и "Нафтогаз" подписали рамочное соглашение о поставках в случае необходимости объема до 700 млн кубов газа.

Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозированности поставок со стороны российского "Газпрома". В частности - их возможной полной остановки.

В отличие от 16 млн кубов, которые Украина "одолжила" Молдове учитывая чрезвычайное положение в стране, в данном случае речь идет о поставке исключительно на платной основе. Сейчас страна не приобрела ни одного кубометра.

Отмечается, что в случае необходимости будет продаваться импортный ресурс, то есть приобретенный в Европе с маржинальностью НАКа. "О газе собственной добычи не может идти и речи", - отмечает источник в правительстве.

Но последнее слово в сделках на значительные суммы стоит за Кабмином, ведь после принятия решения правлением "Нафтогаза" его должен подтвердить наблюдательный совет. До его назначения такие функции выполняет акционер НАК, то есть правительство.

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Напоминаем:

Украина готова прокачивать дополнительно 55 млрд кубов газа в ЕС сверх тех 40 млрд кубов, которые должен качать "Газпром" в соответствии с транзитным контрактом. Также Украина поможет Молдове определенным объемом газа.

Экономическая правда