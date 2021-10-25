Перевозки автотранспортом: штрафы за отсутствие "ковидных" документов будут платить пассажиры

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Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами, за исключением легковых авто, возлагается на пассажиров.

Соответствующие изменения в Постановление №1236 внесли на заседании Кабмина 20 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.

Касаются правила регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях", - пояснили в ведомстве.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более 5 (без учета детей до 14 лет).

При этом, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

"Вместе с тем, перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов", - добавили в Минздраве.

При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

"По-прежнему, норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяется на несовершеннолетних", - заявили в ведомстве.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, напомнили в Минздраве.

Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен.

Напомним:

21 октября вступили в силу новые правила пассажирских перевозок между разными областями: для поездки необходимо иметь сертификат о вакцинации или отрицательный результат тестирования на COVID-19. Их приняли на правительственном заседании 11 октября.

В "Укрзализныце" в четверг не пустили первых пассажиров без необходимых документов.

Компания "Укрпас" заявила, что в Киеве и Киевской области водители автобусов массово отказываются осуществлять межрегиональные рейсы из-за новых правил контроля за COVID-19.

Экономическая правда