Молдове подставили газовое плечо. Почему Украина отдает газ соседям, когда самим может не хватить

В рамках "аварийной помощи" Украина отдала Молдове символический объем газа, однако есть также сценарий, по которому "Нафтогаз" может прокачать в соседнюю страну сотни миллионов кубов топлива.(укр)

П’ятнична заява секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова про "допомогу Молдові певним обсягом газу" мала ефект бомби.

Враховуючи ситуацію на ринках та ініціативи влади щодо можливого обмеження цін для приватних гравців, в українців одразу виникло багато логічних питань.

Який обсяг планується передати сусідам, на яких умовах та чи вистачить газу самій Україні, враховуючи кризу із постачанням вугілля та мінливість і непередбачуваність зимової погоди.

В умовах інформаційного вакууму з боку влади в окремих медіа почали розганятися конспірологічні версії про "1 млрд кубів газу в обмін на злив справи Чауса Генпрокуратурою Молдови".

Реальність виявилася набагато простішою. В рамках "аварійної допомоги" Україна погодилась позичити символічний в масштабах країни обсяг газу, без якого Молдова могла опинитися на межі колапсу.

Однак історія може мати продовження. В Москві тривають перемовини щодо нового газового контракту й у разі їх провалу "Нафтогаз" може надати сусідній країні набагато більший обсяг газу.

Рамкова угода про це вже підписана. Але в цьому випадку вже не йдеться про жодні позики, домовленість передбачає суто ринкові умови.

Чим викликана енергетична криза в Молдові, скільки газу позичила Україна та чим може допомогти в майбутньому?

Надзвичайний стан у Молдові

Через дефіцит газу минулої п’ятниці у Молдові оголосили 30-денний надзвичайний стан у сфері енергетики.

Під час розгляду цього питання прем'єр-міністерка Наталя Гаврилиця заявила з трибуни парламенту, що в країні існує дефіцит у близько 16 млн кубометрів газу.

Енергетичну кризу в Молдові спричинили складні перемовини з російським "Газпромом" щодо нового контракту. Останній раунд відбувся у Москві в четвер і закінчився нічим.

Сторони тимчасово продовжили угоду на колишніх умовах на один місяць. При цьому зробити це вдалося за декілька годин до закінчення попереднього контракту – 30 вересня.

Утім навіть за чинними домовленостями ціна для Молдови зросла. Якщо у вересні тисяча кубометрів російського газу обходилась 550 доларів, то вже у жовтні вартість зросла до 790 доларів.

Офіційно російська сторона заявила про готовність продовжити контракт на листопад, однак перед цим Кишинів повинен повернути кошти за спожитий у вересні-жовтні газ. Мова йде про 709 млн доларів, які в Молдові, схоже, не визнають.

Україна відіграє важливу роль у постачанні газу Молдові, оскільки левову частку ресурсу остання отримує через українську газотранспортну систему.

За дев’ять останніх місяців обсяг транзиту газу нашою країною до Молдови становив 2,27 млрд кубометрів. Це при тому, що загальний обсяг споживання сусідньої країни разом з невизнаним Придністров’ям становить трохи менш 3 млрд кубів газу на рік.

Через критичну ситуацыю до українського уряду по допомогу звернулася прем'єр-міністр Молдови. Як стало відомо з заяви Данілова у п’ятницю, Україна на це прохання відгукнулася.

Скільки газу та чому позичила Україна

За підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони в п’ятницю Данілов повідомив про намір України допомогти Молдові "певним обсягом газу".

Він лише уточнив, що це буде газ у борг, і потім Молдова поставлений ресурс поверне. Утім, жодного слова щодо обсягів та термінів повернення палива секретар РНБО не сказав.

Того ж вечора в окремих медіа почала розповсюджуватися інформація про начебто 1 млрд кубометрів газу, що за поточної ситуації викликало дуже багато питань.

За даними ЕП, насправді йдеться про обсяг до 16 млн кубів газу. Молдавській газотранспортній системі він потрібен для підтримки робочого тиску, без якого неможлива доставка газу кінцевому споживачу.

Згадані 16 млн кубів були поставлені на вихідних. Цей обсяг становить всього 0,08% від запасів газу в українських сховищах – 18,4 млрд кубометрів.

Цю інформацію офіційно підтвердив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. "Такі дії (намір передати газ – ЕП) – це певна форма "аварійної допомоги", правильна практика добросусідських відносин", – зазначив він.

Водночас Герус наголосив, що побажанням України є повернення газу до кінця зими. За даними ЕП, сторони домовилися про повернення газу до кінця календарного року.

Чому Україна на це погодилась? На це є як мінімум дві причини.

Перша – політична. Як тільки до влади в країнах, щодо яких Росія має геополітичний інтерес приходить проєвропейський уряд, він одразу стикається з тиском та шантажем "Газпрому". Україна це не раз відчувала на собі.

З огляду на такий стан речей допомога Молдові, особливо враховуючи мізерні за нашими масштабами обсяги палива, виглядає цілком логічною та зрозумілою.

Друга причина носить суто прагматичний характер. Україна і Молдова об'єднані, і у нас є території, які живляться газом із сусідньої країни.

Йдеться про Могилів-Подільський – місто у Вінницькій області, яке перебуває на кордоні з Молдовою та отримує блакитне паливо з її газотранспортної системи.

Утім, це не єдина допомога, яку Україна теоретично може надати сусідам протягом цього опалювального сезону.

Більше газу – тільки за гроші

Враховуючи ситуацію на світових ринках та непрогнозованість росіян, Молдова проробляє різні сценарії розвитку подій. В тому числі – з повною зупинкою постачань з боку "Газпрому".

Україна також залучена до цього процесу. За даними ЕП, напередодні молдовська державна компанія Energocom та "Нафтогаз" підписали рамкову угоду про постачання у разі необхідності обсягу до 700 млн кубів газу.

Однак в цьому випадку вже не йдеться про позику. Цей ресурс може бути поставлений виключно на платній основі.

"Є така угода, але вони поки що не купили жодного кубометра. У разі необхідності буде продаватися імпортний ресурс, про газ власного видобутку не може йти й мови. Тобто НАК купує газ в Європі, додає свою маржинальність та транспортує ресурс до Молдови", — розповів ЕП представник уряду.

Саме за Кабміном у цьому питанні останнє слово. За процедурою, затвердити рішення на таку велику суму повинно спочатку правління "Нафтогазу", а згодом і наглядова рада, функції якої наприкінці вересня на себе перебрав уряд.

З великою ймовірністю, Молдова підписала рамкові угоди і з іншими міжнародними гравцями газового ринку. Таким чином вони намагаються застрахувати себе від ризиків з усіх боків.

Окремо варто наголосити, що варіант з поставками "Нафтогазом" є одним з багатьох можливих і наразі не розглядається як пріоритетний.

Базовий сценарій, в який вірять в Молдові, полягає в тому, що з росіянами все-таки вдасться домовитися. Якою ціною – це вже окреме питання.