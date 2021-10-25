Укрэнерго отменила аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси из-за суда

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Оператор "Укрэнерго" отменил месячный аукцион на ноябрь 2021 года во исполнение решения суда.

Об этом говориться в сообщении "Укрэнерго".

Соответствующее решение по иску АО "ДТЭК Западэнерго" вынес Окружной админсуд. Киева по делу №640/29395/21.

В соответствии с постановлением суда, приостановлено действие Порядка распределения пропускной способности межгосударственных связей. Поэтому проведение всех видов аукционов на аукционной платформе технически невозможно, в том числе – на импорт из РФ и Беларуси.

Аукцион на ноябрь отменили до восстановления действия порядка или внесения изменений в аукционной платформы.

В компании отметили, что на момент получения решения суточные аукционы на 25 октября было проведено и участники получили физическое право на передачу (ФПП). Соответственно, такие результаты не отменяются.

"Однако, в соответствии с постановлением суда алгоритм ограничения ФПП изменился с пропорционального на последовательный", - отметили в Укрэнерго.

В компании также добавили, что о порядке восстановления месячных аукционов по резервному механизмом будет сообщено дополнительно.

Согласно тексту решения, суд признал, что текст Постановления №763 Нацкомиссии по тарифам имеет признаки несоответствия закону. ОАСК признал обоснованным доводы ДТЭК о "нарушении его прав и интересов, учитывая осуществляемые ограничения оператором системы передачи в части уменьшения пропускной способности, которая была им распределения для заявителя".

Напоминаем:

В пятницу открылись аукционы по распределению межгосударственных сечений с РФ и Беларусью на ноябрь.

Беларуская электроэнергия может поступить в Украину в начале ноября. Подготовительная работа по этому поводу уже начата: на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью.

Ранее источник ЭП в Минэнерго заявлял о планах восстановления импорта белорусской электроэнергии. В тот же день в ведомстве выступили с официальной позицией, в которой говорилось, что для "планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматриваются".

26 мая, Нацкомиссия по энергетике и тарифам на заседании приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года. Впоследствии ее продлили еще на месяц.

Экономическая правда