"Нафтогаз" будет продавать газ государственным медучреждениям почти по 17 гривен

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Кабинет министров разрешил дочерней компании "Нафтогаза" - "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Трейдингˮ - поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной и коммунальной собственности на тех же условиях, как и для бюджетных организаций.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 23 октября, опубликованном на Правительственном портале.

Отмечается, что правительство согласовало решение правления "Нафтогаза".

К государственным учреждениям здравоохранения отнесли: казенные предприятия и/или государственные учреждения и т.п.

К учреждениям здравоохранения коммунальной собственности: коммунальные некоммерческие предприятия и / или муниципальные учреждения и / или общие коммунальные предприятия и тому подобное.

Кабмин согласовал поставки ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" этим учреждениям газа по примерному договору, условия которого были утверждены 12 октября.

По данным "Интерфакс-Украина", в частности, правительство разрешило НАК не требовать от государственных и коммунальных медучреждений возмещения убытков за уклонение от заказанных объемов потребления газа, а также оплаты штрафных санкций за небалансы.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ – 13,7 гривни за кубометр (с транспортировкой и НДС – 16,8 гривни).

Подписанный при участии президента Владимира Зеленского меморандум о льготных тарифах на газ предусматривает, что цена газа для бюджетных учреждений составит 13,66 грн за кубометр.

Экономическая правда