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Україна офіційно готується до імпорту електроенергії з Білорусі

Понеділок, 18 жовтня 2021, 14:00
 
ENERGYWATCH-INC.COM

Білоруська електроенергія може надійти до України на початку листопада. Підготовча робота з цього приводу уже розпочата: на 22 жовтня призначений офіційний конкурс на доступ до перетину ЛЕП між Україною і Білоруссю.

Конкурс проводитиме національний оператор електромереж НЕК "Укренерго".

Пропозиції компаній, які бажають викупити міждержавний перетин, прийматимуть протягом 2 днів - із 22 по 24 жовтня.

Публікація остаточних результатів аукціону запланована на 29 жовтня - тобто за 2 дні до закінчення терміну політичного мораторію, встановленого на імпорт електроенергії із Білорусі.

Таким чином, уже з 1 листопада закупівля електроенергії із Білорусі може бути відновлена.

Раніше джерело ЕП в Міненерго заявляло про плани відновлення імпорту білоруської електроенергії. Того ж дня у відомстві виступили з офіційною позицією, у якій йшлося, що для "планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Бідорусі не розглядаються".

Імпорт електроенергії не є елементом планового проходження опалювального сезону.

Дмитро Рясний, ЕП

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Україна електроенергія Білорусь Укренерго Міненергетики

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