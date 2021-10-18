Україна офіційно готується до імпорту електроенергії з Білорусі
Білоруська електроенергія може надійти до України на початку листопада. Підготовча робота з цього приводу уже розпочата: на 22 жовтня призначений офіційний конкурс на доступ до перетину ЛЕП між Україною і Білоруссю.
Конкурс проводитиме національний оператор електромереж НЕК "Укренерго".
Пропозиції компаній, які бажають викупити міждержавний перетин, прийматимуть протягом 2 днів - із 22 по 24 жовтня.
Публікація остаточних результатів аукціону запланована на 29 жовтня - тобто за 2 дні до закінчення терміну політичного мораторію, встановленого на імпорт електроенергії із Білорусі.
Таким чином, уже з 1 листопада закупівля електроенергії із Білорусі може бути відновлена.
Раніше джерело ЕП в Міненерго заявляло про плани відновлення імпорту білоруської електроенергії. Того ж дня у відомстві виступили з офіційною позицією, у якій йшлося, що для "планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту із Росії та Бідорусі не розглядаються".
Імпорт електроенергії не є елементом планового проходження опалювального сезону.
Дмитро Рясний, ЕП
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