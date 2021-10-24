Новости выходных: борьба за транзит, рекордной урожай гречки
О газовых скидках. Украина предложила России скидку на поставку природного газа в Европу, чтобы увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.
О корпоративном управлении. Объявлен конкурсный отбор на независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".
О рекордах. Аграрии уже намолотили 107 тыс тонн гречневой крупы при общем прогнозе в 100 тыс тонн.
О "Северном потоке - 2". Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что существует риск относительно начала работы газопровода "Северный поток - 2" без сертификации.
О ФЛП. Президент КШЭ и советник главы офиса президента Тимофей Милованов считает, что некоторые международные ИТ-компании не спешат открывать свои офисы в Украине, потому что они часто недовольны практикой привлечения ФЛП к работе.
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