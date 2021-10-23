Аграрии собрали рекордный урожай гречки

Аграрии уже намолотили 107 тыс тонн гречневой крупы при общем прогнозе в 100 тыс тонн.

Об этом говорится в сообщение Минагро

"Это наибольший урожай гречки за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тыстонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее пересекая, аграрии намолотили 107 тыс тонн гречневой крупы.

Это показатель на уровне 94%, поскольку сбор завершили лишь 15 областей. Поэтому наши обновленные прогнозы составляют более 110 тыстонн. Самая высокая урожайность зафиксирована пока по Винницкой области - 15,9 ц/га ", - рассказал министр Роман Лещенко.

Напоминаем:

В 2021 году на поддержку производителей гречки было выделено 50 млн грн.

Минагрополитики планирует продолжить господдержку производителей гречки и в следующем году.