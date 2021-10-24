Украина предлагает России скидку на транспортировку газа для облегчения кризиса

Украина предложила России скидку на поставку природного газа в Европу, чтобы увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью bloomberg.

Скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 миллиардов кубометров в день, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.

"Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам. Мы бы хотели видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у Газпрома есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что эта скидка составит 50%", - отметил он.

Зеленский сказал, что Украина обсуждает предложение по транспортировке газа с Берлином и Брюсселем. "Мы ожидаем, что они вскоре предпримут шаги в по поводу практических переговорах по этому вопросу, который, безусловно, важен для всей Европы", - сказал президент.

По его словам, Украина со своей стороны гарантирует транзит, гарантирует специальные антикризисные условия для транзита сверх оговоренных объемов.

В "Газпроме" от комментариев на эту тему отказались.

Напоминаем:

Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что по "Северному потоку-2" готовы прокачать до конца года 5,6 млрд кубометров, а ГТС Украина могла бы 11.

Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива.

Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября.