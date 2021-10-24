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"Нафтогаз" начал искать независимых членов набсовета

Воскресенье, 24 октября 2021, 11:41
 
ФОТО 24 КАНАЛ

Объявлен конкурсный отбор на независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". 

Об этом говорится на сайте Министерства экономики. 

Отмечается, что отбор независимых членов наблюдательного совета компании будет осуществлять комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (так называемый "Номинационный комитет"). 

Объявления также содержит требования к претендентам на должность независимого члена наблюдательного совета, в частности относительно необходимых компетенций и личных характеристик. Прием документов от кандидатов продлится до 6 декабря 2021. 

Напоминаем: 

7 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьеру - министру экономики Алексею Любченко в течение недели (до 14 сентября ) обеспечить объявления конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". 

Чтобы объявить такой конкурсный отбор, Номинационный комитет должен был утвердить требования к кандидатам, которые должны содержаться в объявлении.

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Нафтогаз

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