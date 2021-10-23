Милованов: международные IT компании часто недовольны практикой привлечения ФОПов к работе

Президент КШЕ и советник главы офиса президента Тимофей Милованов считает, что некоторые международные ІТ-компании не спешат открывать свои офисы в Украине, потому что они часто недовольны практикой привлечения ФОПов к работе.

Он этом он заявил в интервью изданию thepage.

"Для украинцев такая система трудоустройства является приемлемой, а для некоторых международных компаний — нет, потому что они считают систему ФОПов серой", - заявил он.

По его словам, международные компании работают по стандартной системе налогообложения. Такие условия выгодны украинским компаниям, уже работающим на рынке, но не выгодны иностранным компаниям, которые хотят сюда зайти. "В конце концов международные компании проигрывают в конкурентной борьбе тем, кто этим не обеспокоен", - отметил Милованов.

"Когда я был министром экономики, встречался с представителями компании Samsung. Из того разговора я помню, что украинский филиал тоже жаловался на распространенную в Украине модель привлечения работников из числа ФОПов.

Учитывая эту практику, такие компании обычно принимают решение развиваться в других странах. Им выгоднее создавать рабочие места в польских R&D-центрах, чем в Украине. Samsung, к сожалению, не единственный такой пример", - резюмировал советник главы ОП.