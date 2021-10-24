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Зеркаль оценила риск начала работы "Северного потока-2" без сертификации

Воскресенье, 24 октября 2021, 17:14
 
ФОТО TASS

Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что существует риск относительно начала работы газопровода "Северный поток - 2" без сертификации. 

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода. 

"Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет", - сказала она , напомнив, что в конце следующей недели будет встреча на уровне G20, где будет обсуждаться, как будут страны преодолевать этот энергетический вызов. 

"Потому что Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm, который сейчас мы видим, использованный Путиным очень хорошо", - сказала Зеркаль 

Напоминаем:

Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива.

Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.

Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.

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