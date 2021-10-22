Департамент НБУ, из которого ушли все руководители, получил нового директора

Михаил Федоренко фото пресс-служба нбу

Департамент лицензирования Национального банка с 22 октября возглавил Михаил Федоренко.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Федоренко назначили по результатам открытого конкурса. С февраля 2021 года он возглавлял управление правового обеспечения регистрации и лицензирования Юридического департамента Национального банка.

Департамент лицензирования входит в блок "пруденциального надзора", что подчиняется заместителю председателя НБУ Ярославу Матузке.

Федоренко более 15 лет работал в юридической сфере, имеет опыт руководящей работы и управления командами по юридическому консультированию в комплексных проектах. Работал в Государственной налоговой службе, юридических фирмах Украины.

На должности Федоренко будет заниматься реализацией функций Национального банка в сфере регистрации и лицензирования банков, небанковских финансовых учреждений. В частности, согласованием уставов банков и лицензированием банковской деятельности, оценкой структуры собственности банков, аккредитацией филиалов иностранных банков на территории Украины.

Также в его обязанности входит выдача лицензий небанковским учреждениям, регистрация участников платежного рынка и осуществление предварительной квалификации лиц, которые могут участвовать в выводе неплатежеспособных банков с рынка.

Напоминаем:

Нацбанк 2 сентября объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента лицензирования, срок подачи резюме кандидатов продлится 14 календарных дней - до 15 сентября 2021 года включительно.

Ранее стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

В комментариях к его заявлению, об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск. В самом Нацбанке пожаловались, что такие решения их бывших работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в департаменте лицензирования

Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

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Экономическая правда