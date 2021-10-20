Рада рассмотрит отставку министра экологии в четверг
Верховная Рада 21 октября рассмотрит в зале увольнение министра экологии Романа Абрамовского.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, вопрос об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского вынесут в зал 21 октября. Нардепы рассмотрят вопрос в 12:30, после установленной регламентом перерыва.
Депутатка от "Голоса" Леся Василенко в комментарии Интерфакс-Украина отметила, что комитет по вопросам экополитики рекомендовал Раде определиться с заявлением Абрамовского о его отставке.
"Вопрос об отставке Абрамовского будет вынесен на суд зала", - рассказала она и уточнила, что министр присутствовал на комитете.
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Напоминаем:
Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление на увольнение.
Минэкологии не в достаточном объеме выполняет указы президента, члены СНБО поручили премьеру рассмотреть вопрос работы руководства министерства на ближайшем заседании правительства.
На волне ротаций в Кабинете Министров в команде власти обсуждается увольнение первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко.
Депутаты от "Слуги народа", которым в октябре предложат сменить нескольких министров, но до сих пор не понимают, кого точно им придется увольнять, потому что в последнее время список кандидатов на вылет несколько изменился.
Экономическая правда
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