Министр экологии Абрамовский уже написал заявление на увольнение – Арахамия
Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление на увольнение.
Об этом глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал во время брифинга.
"Я видел, что он написал заявление – я заходил раз к главе (Верховной Рады - ЭП), и он выходил", - рассказал Арахамия.
В ответ на вопрос журналистов он отметил, что министр написал заявление "по собственному желанию".
Ранее первый вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, что "возможно, один из министров напишет заявление сегодня (19 октября - ЭП)". Предполагалось, что речь идет о министре окружающей среды Абрамовском.
По данным ЭП, голосовать отставку министра планируют в четверг, 21 октября.
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Напоминаем:
Минэкологии не в достаточном объеме выполняет указы президента, члены СНБО поручили премьеру рассмотреть вопрос работы руководства министерства на ближайшем заседании правительства.
На волне ротаций в Кабинете Министров в команде власти обсуждается увольнение первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко.
Депутаты от "Слуги народа", которым в октябре предложат сменить нескольких министров, но до сих пор не понимают, кого точно им придется увольнять, потому что в последнее время список кандидатов на вылет несколько изменился.
Экономическая правда
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