Министр экологии Абрамовский уже написал заявление на увольнение – Арахамия

Роман Абрамовский фото Экономическая правда

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление на увольнение.

Об этом глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал во время брифинга.

"Я видел, что он написал заявление – я заходил раз к главе (Верховной Рады - ЭП), и он выходил", - рассказал Арахамия.

В ответ на вопрос журналистов он отметил, что министр написал заявление "по собственному желанию".

Ранее первый вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, что "возможно, один из министров напишет заявление сегодня (19 октября - ЭП)". Предполагалось, что речь идет о министре окружающей среды Абрамовском.

По данным ЭП, голосовать отставку министра планируют в четверг, 21 октября.

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Напоминаем:

Минэкологии не в достаточном объеме выполняет указы президента, члены СНБО поручили премьеру рассмотреть вопрос работы руководства министерства на ближайшем заседании правительства.

На волне ротаций в Кабинете Министров в команде власти обсуждается увольнение первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко.

Депутаты от "Слуги народа", которым в октябре предложат сменить нескольких министров, но до сих пор не понимают, кого точно им придется увольнять, потому что в последнее время список кандидатов на вылет несколько изменился.

Экономическая правда