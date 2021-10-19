Наступним "на вихід" може стати міністр економіки Любченко – джерела

Олексій Любченко фото дпс

На хвилі ротацій у Кабінеті Міністрів у команді влади обговорюється звільнення першого віцепрем’єра-міністра економіки Олексія Любченка.

Про це повідомили джерела у фракції "Слуги народа".

Співрозмовники зазначили, що великі ротації відбудуться через тиждень наприкінці жовтня. Наразі обговорюються на звільнення такі кандидати:

Олексій Любченко, перший віцепрем’єр-міністр економіки , ексочільник Податкової служби;

Олег Уруський , віцепрем’єр-міністр стратегічних галузей промисловості.

Крім того, у фракції багато питань до роботи міністра оборони Андрія Тарана та міністерки соцполітики Марини Лазебної. Та наразі їм шукають заміну.

Щодо інформації про можливу відставку міністра довкілля Романа Абрамовського, у понеділок, 18 жовтня, "Слуги" обговорювали свої претензії до нього на фракції.

Згодом перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, що "можливо, один із міністрів напише заяву сьогодні (19 жовтня – ЕП)". Він не назвав, про кого саме йдеться. Водночас джерела УП в Кабміні розповіли, що цього тижня заяву напише Абрамовський.

Важливо зазначити, що кілька джерел в Кабміні не змогли підтвердити УП, кого будуть звільняти, адже "постійно все змінюється і все приймається в Офісі президента".

Один із членів Зе-команди, який має стосунок до уряду, заявив, що "поки рішення не озвучено, все може бути". Тобто все стане зрозуміло у день, коли будуть звільняти – до того моменту все може змінитися.

Нагадуємо:

Депутати від "Слуги народу", яким у жовтні запропонують змінити кількох міністрів, досі не розуміють, кого точно їм доведеться звільняти, бо останнім часом список кандидатів на виліт дещо змінився.

Уряд оголосив конкурс на голову ДПС 11 серпня, оскільки попереднього керівника Податкової Олексія Любченка у травні призначили першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки. В.о. голови Податкової наразі є Євген Олейніков.

Роман Кравець, УП; Дана Гордійчук, ЕП.