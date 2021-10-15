Міндовкілля не в достатньому обсязі виконує укази президента – секретар РНБО

Голова Міндовкілля Роман Абрамовський фото: Кабмін

Міндовкілля не в достатньому обсязі виконує укази президента, члени РНБО доручили прем'єру розглянути питання роботи керівництва ись міністерства на найближчому засіданні уряду.

Про це на брифінгу за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Наступне питання - це питання інформування про стан виконання рішень РНБО Міністерством захисту довкілля і природних ресурсів. Була доповідь міністра (Романа Абрамовського - ред). На превеликий жаль, міністерство на сьогоднішній день не в достатньому обсязі виконує укази президента.

І відповідно до 77 указу президента від лютого цього року, відповідним проокольним дорученням було звернення членів РНБО до прем'єр-міністра розглянути питання роботи керівництва міністерства, про яке йдеться мова, на найближчому засіданні уряду", - сказав Данілов.

Указом №77 від 26 лютого президент Зеленський, зокрема, доручив Кабміну забезпечувати виконання органами виконавчої влади рішень РНБО, а також - вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, винних у невиконанні рішень РНБО.

Також цим указом прем'єр-міністрові доручили взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання завдань, покладених на відповідні органи рішеннями РНБО.

Читайте також:

Ми рухаємось до найбільшої кризи – до зникнення людства. Інтерв'ю з головою Міндовкілля

Нагадаємо:

У червні Зеленський анонсував проєкт "Зелена країна" із висадкою 1 мільярда дерев за 3 роки і збільшенням площі лісів на 1 мільйон гектарів за 10 років, нові правила продажу деревини, аудит надр та водних ресурсів, а також ревіталізацію Чорнобильської зони.

У кінці вересня джерела УП називали Абрамовського одним із найбільш імовірних кандидатів на виліт у Кабміні.

Міністр довкілля Роман Абрамовський заявив, що написана ним у грудні 2020 року заява про звільнення "десь у Раді лежить", але він нікуди йти не збирається.

15 грудня 2020 року стало відомо, що міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський подав заяву на звільнення. Водночас 16 грудня Верховна Рада не стала розглядати заяву міністра, профільний комітет попросив додатковий час на вивчення цього питання.

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський залишається на посаді, згодом повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Економічна правда