Звільнення у Кабміні: кандидати на виліт змінились – джерела

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Депутати від "Слуги народу", яким у жовтні запропонують змінити кількох міністрів, досі не розуміють, кого точно їм доведеться звільняти, бо останнім часом список кандидатів на виліт дещо змінився.

Джерело: джерела "Української правди"

Деталі: Станом на кінець вересня найбільш імовірні кандидати на виліт такі: міністр соцполітики Марина Лазебна, віцепрем’єр Олег Уруський, міністр екології Роман Абрамовський.



Раніше активно говорили про звільнення міністра оборони Андрія Тарана, яким незадоволені "вже всі на світі". Але схоже, його знову закинуть у "довгий ящик".

Співрозмовники видання відзначають, що ближче до наступного тижня список кандидатів на виліт може змінитися.

Що було раніше: 27 вересня глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада візьметься за питання кадрових перестановок у Кабінеті міністрів у першій декаді жовтня.

Передісторія:

1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга Народу", так звана "велика фракція".

Президент Володимир Зеленський запланував зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року, – і не лише з розмовою й "навчанням", а й з кадровими рішеннями. Речник президента Сергій Никифоров говорив, що заплановано "багатоденну фундаментальну зустріч" Зеленського з партією.

На початку вересня Арахамія заявив, що "планується три-чотири кадрових заміни" в Кабміні, але відмовився їх анонсувати. Він зазначав, що фракція ще 1,5 місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.

1 вересня "Українська правда" повідомляла, що в найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну й віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Їм шукали заміну.

Українська правда