Бюджет-2022: Рада начала рассмотрение поправок ко второму чтению, продолжат в четверг
Верховная Рада начала рассмотрение поправок (всего больше 3 тысяч), которые предлагают учесть при подготовке законопроекта №6000 о госбюджете-2022 ко 2 чтению - рассмотрение продолжат на следующем заседании.
Об этом известно из трансляции засиданння парламента.
Ранее глава бюджетного комитета Юрий Аристов заявил, что к проекту закона подали 3284 правки - комитет учел полностью или частично 1501 предложение нардепов.
Сначала Рада начала рассмотрение поправок нардепов от "Европейской солидарности", по некоторым из поправок они требовали принять их полностью, а не частично, но ни одна из них не была поддержана.
Те же поправки, которые отклонил комитет, не поддержал и зал.
Парламентарии остановились на рассмотрении поправок нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко.
Глава ВР Руслан Стефанчук попросил другие фракции подготовить перечень поправок, на которых они будут настаивать.
"Мы продолжим завтра, а сегодня планерное заседание объявляю закрытым. Встретимся завтра в 10:00", - резюмировал он.
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Напомним:
Верховная Рада приняла постановление по выводам и предложениям к законопроекту о бюджете-2022, таким образом проект закона о госбюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.
Верховная Рада сняла 20 октября из рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс (необходимый для принятия бюджета-2022) из-за необходимости доработки.
Министр финансов Сергей Марченко представил в Раде законопроект №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год.
Глава Верховной Рады заявил, что парламент должен принять законопроект о госбюджете-2022 в 1 чтении до 20 октября.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять постановление о выводах и предложениях к законопроекту о госбюджете на 2022 год.
Комитет рекомендовал парламенту включить в повестку дня и принять за основу законопроект №6062, поданный Кабмином, о внесении изменений в Бюджетный кодекс.
Алексей Павлыш, ЭП
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