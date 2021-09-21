Марченко представив у Раді законопроєкт про бюджет-2022

Сергій Марченко фото: міністерство фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Раді законопроєкт №6000 про державний бюджет України на 2022 рік.

Міністр почав виступ із того, що в цьому році бюджетний процес кардинально відрізняється від попередніх бюджетів - за його словами, "вперше в історії незалежної України бюджет розроблявся на основі бюджетної декларації".

За словами Марченка, бюджет-2022 є бюджетом інвестицій в людину, країну та майбутнє.

Він додав, що у 2022 році найважливіший пріоритет - медики, військові, ветерани війни.

"Уперше з 2017 року ми плануємо збільшити стипендії студентам", - сказав під час доповіді міністр.

Марченко додав, що бюджет-2022 є реалістичним та збалансованим, "грунтується на прогнозі, що передбачає подальше пожвавлення економічної динаміки".

За його словами, зростання реального ВВП планується на рівні 3,8%. Фінансовий ресурс, на який розраховує держава у 2022 році, - 1 трлн 466 млрд грн.

Міністр підкреслив, що за умов схвалення змін до Податкового кодексу (прийняття так званого "антиахметівського" законопроєкту 5600 - ред.) "можливе залучення додаткового ресурсу у сумі 30 млрд грн".

Доходи бюджету, за його словами, зростуть на 160 млрд грн - до 1 трлн 267 млрд грн.

Він додав, що понад 50% надходжень загального фонду держбюджету планують отримати за рахунок ПДВ - плюс 72,5 млрд грн.

Міністр запевнив, що надходження, які прогнозують отримати у наступному році, є реалістичними.

"Припущення щодо роздутої податкової бази, які були предметом для обговорення при прийнятті минулорічного бюджету, не відповідають дійсності", - підкреслив він.

Марченко також розповів, що половина всіх видатків бюджету припадає на охорону здоров'я, соціальний захист та освіту.

Сектор оборони та безпеки - 21%, за його словами, капітальні видатки зростуть майже на 17 млрд грн.

Для реалізації інвестпроєктів, за словами міністра, планують залучити кредитні кошти від міжнародних фінансових організацій, зокрема, на сьогодні в бюджеті враховано 25,5 млрд грн таких коштів.

"За умови своєчасного виконання договорів, ресурс може бути більше 420 млрд грн", - додав він.

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Економічна правда