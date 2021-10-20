Рада сняла с рассмотрения законопроект о Бюджетном кодексе

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Верховная Рада сняла 20 октября из рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс (необходимый для принятия бюджета-2022) из-за необходимости доработки.

Об этом известно из трансляции заседания парламента.

В частности, по словам представителей "ЕС", в этом законопроекте предлагают "лишить территориальные общины реальных финансовых ресурсов" - нардепы от "ЕС" заявили о необходимости снятия этого вопроса с рассмотрения.

Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко добавила, что фракция требует поставить этот проект закона на голосование, провалить его, "чтобы убийство децентрализпции никогда не появлялось в сессионном зале".

"Мы просим снять с рассмотрения правительственный законопроект №6062 с повестки дня в связи с несогласованностью. Просим поставить на голосование и снять с повестки дня", - сказал представитель "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

О необходимости доработки законопроекта и снятия с повестки дня заявили также представители "ОПЗЖ", "Довиры", "Голоса", "Батькивщины" и "За будущее".

Позже 290 голосами нардепы поддержали предложение о снятии с рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс (№6062).

После этого Рада перешла к рассмотрению законпроекта №6000 о госбюджете-2022 в 1 чтении.

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Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко представил в Раде законопроект №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Глава Верховной Рады заявил, что парламент должен принять законопроект о госбюджете-2022 в 1 чтении до 20 октября.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять постановление о выводах и предложениях к законопроекту о госбюджете на 2022 год.

Комитет рекомендовал парламенту включить в повестку дня и принять за основу законопроект №6062, поданный Кабмином, о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Алексей Павлыш, ЭП